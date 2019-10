Fan de Trump pide ya no tener bebés por el planeta y comerse los que hay

Nueva York, Estados Unidos.- El día de ayer, la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez estaba hablando en una reunión del ayuntamiento en la ciudad de Nueva York, cuando una asistente dio un extraño discurso.

La mujer, no identificada. vestía una camiseta que decía 'Salva el planeta, come a los niños' se puso de pie y criticó a Ocasio-Cortez por su propuesta de un proyecto llamado 'New Deal verde'.

Se trata de un ambicioso plan para combatir el cambio climático en solo diez años que Ocasio-Cortez y otros demócratas han promocionado.

La mujer exclamó:

Creo que su próximo eslogan de campaña debe ser este: Tenemos que comenzar a comer bebés ... Estoy muy feliz de que realmente apoyen un New Deal verde, pero no es suficiente".

Y agregó.

Incluso si tuviéramos que bombardear Rusia, todavía es demasiada gente, demasiada contaminación. Tenemos que deshacernos de los bebés. Ese es un gran problema. Simplemente dejar de tener bebés no es suficiente. Necesitamos comernos a los bebés".