Fan del Diablo que bebe sangre, mata conejos y sepulta cuerpos en su jardín

Carolina del Norte, Estados Unidos.- Un sujeto llamado Pazuzu Ilah Algarad, fue acusado del asesinato de dos individuos y sepultarlos en su jardín en 2014. de Clemmons, Carolina del Norte.

Algarad, cuyo nombre real es John Algarad Lawson, fue encarcelado pero no fue juzgado pues se suicidó en prisión en octubre de 2015.

Un amigo del asesino, Matt Flowers, de 31 años, reveló que cómo Algarad se transformó en un adorador de Satanás que se jactaba de sacrificios de animales, violaciones y asesinatos.

Además presumía que bebía sangre de su novia.

Matt Flowers (izquierda); Joshua Fredrick Wetzler (centro) y Tommy Dean Welch, cuyos restos fueron localizados enterrados en el jardín de Algarad

La macabra historia de Algarad se llevó a un documental de la productora Viceland, llamado The Devil You Know, que se estrenó el mes pasado.