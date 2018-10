Finaliza la primera sección del muro fronterizo de Trump en California

Calexico, EU.- La primera sección del muro fronterizo entre EU y México que fue terminada y fue promovida por el presidente Donald Trump fue presentada al público. El muro de cuatro kilómetros de largo y nueve metros de altura tardó ocho meses en construirse y fue presentado este viernes por la secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kirstjen Nielsen, en una ceremonia en Calexico (California).

Nielsen pidió más fondos gubernamentales para ayudar a completar el grandioso proyecto alegando que "los muros funcionan". Nielsen refutó las críticas de varios medios y redes sociales según los cuales el muro, consistente en una especie de pilares de acero, que es más una valla que muro.

El viernes se instaló una placa en el nuevo muro que reemplazará las antiguas cercas, más cortas, instaladas en los años noventa para "conmemorar la finalización de la primera sección del muro fronterizo del presidente Trump".

Los muros funcionan, no es mi opinión. No es un lema. No es una declaración política. Es un hecho (…) Este es el sistema de muro que solicitamos al Congreso que financie", declaró Nielsen.