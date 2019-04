Fiscalía de Nueva York rechaza petición para repetir juicio del 'Chapo' Guzmán

Nueva York, EU.- Después de que a mediados de febrero un jurado declarara culpable a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán de 10 cargos por delitos de narcotráfico, armas de fuego y lavado de dinero, los abogados del narcotraficante presentaron una solicitud para repetir el juicio, petición que se informa fue rechazada por la Fiscalía.

Esta solicitud respondía a informaciones periodísticas que apuntan a que varios miembros del jurado incumplieron la prohibición de informarse en redes sociales y medios de comunicación sobre el proceso del que estaban formando parte.

En su escrito presentado hoy, fecha límite fijada por el juez, los fiscales argumentaron que esas informaciones, publicadas por Vice, no son demostrables, por lo que el juicio no debería repetirse.

Argumentaron que la petición del ‘Chapo’ "se basa únicamente en un artículo con una fuente anónima publicado sin corroborar":

No hay indicios de que algún miembro del jurado haya mentido al tribunal para ocultar cualquier sesgo sobre el acusado. Como el artículo de Vice no plantea el problema de que el acusado sea inocente y que el jurado lo haya condenado equivocadamente, no se justifica un nuevo juicio", añadieron.