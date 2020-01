"Fue amor a primera vista": La pareja de niños que se convertirán en padres

Krasnoyarsk, Rusia.- Una adolescente de 13 años de edad que impactó la semana pasada al asegurar que el padre del bebé que crece en su vientre es su pareja de 10 años de edad, afirmó en un programa de televisión que ambos se enamoraron a primera vista.

Daria e Ivan aparecieron en el programa ruso On Air show y compartieron detalles de su controversial relación, donde contaron que se conocieron hace un año cuando un amigo de la joven, quien tiene ocho semanas de embarazo, los presentó.

Luego de que trascendiera el impactante caso, médicos han puesto en duda la posibilidad de que Ivan sea el padre del bebé de Daria. El médico Evgeny Grekov, urólogo y experto andrología, aseguró que el niño de 10 años no puede ser el papá.

Verificamos los resultados del laboratorio tres veces, por lo que no puede haber ningún error. No puede haber espermatozoides. Él todavía es un niño. Todavía no hay ni testosterona. Y solo para agregar, él todavía tiene órganos sexuales de niño. No ha comenzado la pubertad. Así que tenemos muchas preguntas", reportan que expuso el médico.