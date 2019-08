"Fue bastante doloroso": Niño de 11 años atacado por tiburón en Florida

Florida, EU.- Christian Mariani disfrutaba de sus vacaciones y las cálidas aguas de una playa en Florida, en Estados Unidos, cuando fue mordido por un pequeño tiburón, lo que le causó heridas leves en el pie donde necesitó 17 puntos de sutura para sanar. El niño de 11 años dijo que "fue bastante doloroso" aunque se encuentra fuera de peligro.

Mariani es un niño de origen canadiense que chapoteaba a la orilla de una playa en Fort Lauderdale, junto con su padre y hermano, hasta que sintió una sensación punzante en su pie derecho que lo hizo salir del agua con un fuerte dolor.

Casi se sintió como dientes humanos. Sentí que se apretaba y luego se soltó … y luego salí corriendo gritando", explicó el adolescente que no no pudo ver al pequeño tiburón.

Fue realmente aterrador porque sabía que algo me mordía, pero el miedo a no saber qué te mordió y qué le sucederá después a tu pie, es la sensación más aterradora que creo haber experimentado en mi vida", recordó Christian frente a los medios de comunicación en una conferencia que ofreció en el Hospital de Niños de la Fundación Salah de Broward Health Medical Center, donde fue atendido.

El sangrado y el dolor en el pie de Christian creció tanto que gritó tanto que socorristas que se encontraban en la zona por un entrenamiento llegaron a la zona. "Fue bastante doloroso. Realmente doloroso. Me siento bien. No es que todavía me duela o algo así", dijo el niño.