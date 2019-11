Graban a maestro que 'desea' disciplinar con balas: "El que hable, disparo"

Harrisburg, Estados Unidos.- Un maestro fue suspendido por el Distrito Escolar de Harrisburg luego de que fuera grabado mientras le decía a sus alumnos de séptimo grado que a él le deberían permitir disparar a un alumno cada año, para así asegurarse de que se comporten.

El distrito escolar informó a padres de familia que se tomaron acciones disciplinarias en contra del docente que utilizó "juicios inexcusables" al hacer comentarios que fueron "altamente inapropiados". Asimismo, la Policía investiga la situación.

Una mujer llamada Stephanie Robles dijo que su hija, quien estudia el séptimo grado en la Camp Curtin Academy, le contó la semana pasada que su maestro de estudios sociales hizo comentarios sobre disparar contra estudiantes para mantener la disciplina en el salón.

Robles aseguró que al principio no le había creído a su hija, y le dijo que si el docente mencionaba eso otra vez lo grabara. El miércoles de esta semana uno de los estudiantes del salón le pidió al maestro que aclarara a lo que se referia al hablar sobre disparar a alumnos.

Cuando le cuestionaron si estaba haciendo una amenaza, el maestro replicó: "No dije eso" y "dejen de tergiversar eso", para luego agregar:

Sí, lo que dije fue que yo solía decirle a mis estudiantes que desearía que me permitieran disparar a una persona cada año. La primera persona que hable cuando diga 'no hablen', (hace un sonido de disparo), es disparado. El resto del año sería tranquilo porque saben que no estoy bromeando. No me permiten hacer eso".

Después un alumno le preguntó al docente si no haría eso que acababa de mencionar, a lo que él responde que "no", "no soy violento".

Al término de la grabación se escucha que el profesor dice "aunque probablemente dije eso bromeando".

Stephanie Robles publicó el audio en Facebook, el cual pronto se volvió viral e internautas se encargaron de etiquetar a autoridades educativas en la publicación.