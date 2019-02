Grupo Contacto busca elecciones presidenciales libres en Venezuela

Montevideo, Uruguay.-En la reunión del Grupo de Contacto internacional, 14 países americanos y europeos hicieron ha llamado a “elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, de acuerdo a la Constitución venezolana”.

Dichas votaciones deberán tener “todas las garantías necesarias", mención hecha por el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa y la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini.

La declaración señala que “es crucial" restaurar “la plana democracia, el estado de derecho, la separación de poderes y el respeto por el mandato constitucional de las instituciones del país, más particularmente la democráticamente electa Asamblea Nacional".

Los estados que firmaron dicha petición fueron la Unión Europea, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido.

Uruguay pidió un diálogo entre las partes para llevar de manera pacífica la situación sobre Venezuela.

Los voceros dijeron que Bolivia decidió no firmar la declaración por no compartir algunos puntos y que México tampoco lo hizo por no integrar el Grupo de Contacto Internacional, a pesar de que su canciller participó de la reunión en Montevideo.

El canciller boliviano Diego Pary dijo en una rueda de prensa que su país no firmó por no compartir el llamado a elecciones, lo que entiende es un tema privativo de los venezolanos.

La declaración también señala la importancia de desplegar asistencia internacional para paliar la crisis humanitaria que padece Venezuela. Nin Novoa dijo que "la ayuda humanitaria para nosotros es imperiosa y trataremos de generar los canales para que Venezuela permita esa ayuda".

Con información de Infobae.