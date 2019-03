Guaidó: "Vamos a ir juntos a Miraflores a reclamar lo que es del pueblo"

Carabobo, Venezuela.- El jefe del Parlamento Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por una cincuentena de países, anunció este sábado una gira por el país para organizar a la población en comandos por la "libertad" e insistió en que "pronto" irá a reclamar la oficina del palacio presidencial en Caracas.

Estaremos en cada estado de Venezuela y por cada estado que hayamos visitado la responsabilidad será de ustedes, de los dirigentes, de la unidad, organizarnos en comandos por la operación de la libertad", indicó desde una concentración en el Estado venezolano de Carabobo (centro-norte).

Una vez organizados, dijo Guaidó a sus seguidores, vamos a ir juntos a (palacio presidencial de) Miraflores a reclamar lo que es del pueblo de Venezuela", pero señaló: Es "necesario estar preparados" para "evitar confrontaciones".

Asimismo pidió también a sus simpatizantes llevar su mensaje a los empleados públicos y a los militares a los que les ha ofrecido una amnistía si se rebelan contra el gobernante Nicolás Maduro, al que considera un "usurpador".

Maduro está solo y atrincherado en Miraflores. Cree que una banda robada o un palacio lo hace presidente. No, señor. Es el respaldo del pueblo lo que hace a uno presidente. Pero no va a estar mucho tiempo más", expresó Guaidó.

Insistió en pedir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) "ponerse del lado de la Constitución" y no reprimir a la población que exige un cambio de Gobierno.



La oposición realiza hoy asambleas de calle en toda Venezuela a fin de explicar a sus simpatizantes los próximos pasos para lograr la salida del mandatario Nicolás Maduro, quien juró un nuevo mandato en enero pasado y cuya legitimidad no reconoce parte de la comunidad internacional.



Guaidó se proclamó presidente encargado el pasado 23 de enero, lo que agudizó la crisis política venezolana que en los últimos 20 años ha pasado por diversos altibajos.



La Fiscalía mantiene una investigación contra Guaidó por haberse proclamado presidente interino y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó congelar sus cuentas y le prohibió gravar bienes e inmuebles, así como salir del país.



Sin embargo, a finales de enero Guaidó emprendió una gira por Sudamérica que le llevó a reunirse con los presidentes de Argentina, Colombia, Paraguay, Brasil y Ecuador, países que, reiteró hoy, le han dado respaldo.



Pese a que el opositor incumplió la medida de la máxima corte, la justicia venezolana aún no ha actuado en su contra.