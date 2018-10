Guardias agreden y sacan a un joven viajero negro de tren en España

Cercedilla, España.- Unos guardias de seguridad agredieron y expulsaron del tren a un joven viajero negro que se negó a mostrarles su boleto. Un video del incidente, que ha ocurrido la mañana de este jueves en un tren de Cercanías de Madrid, ha sido publicado por el periódico digital eldiario.es.

Todo ocurrió cuando dos guardias se dirigieron directamente a un joven negro pidiéndole que les mostrara su boleto. El pasajero se negó diciendo que los guardias no estaban autorizados a exigírlo.

Luego el guardia agarró al joven intentando expulsarlo del tren, mientras varios pasajeros expresaron su indignación ante este trato.

Yo no me voy a bajar. Aquí está mi billete. ¿Por qué me tengo que bajar? Si no he hecho nada", dijo el chico, mostrando su abono de transportes.