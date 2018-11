HRW denuncia a Corea del Norte por la violencia sexual a mujeres

Pionyang, Corea del Norte.- Corea del Norte criticó hoy un informe de la organización Human Rights Watch, que aseguró que la violencia sexual contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más graves en el país asiático.

En una declaración, difundida por la Agencia Central de Noticias del Corea del Norte, la asociación afirmó que el informe es una provocación extremadamente peligrosa destinada a revertir la marea de paz y prosperidad en la península.

El grupo defensor de los derechos aseguró que la policía norcoreana y otros funcionarios se aprovechan de las mujeres con casi total impunidad, que ubica a la violencia sexual como una de las violaciones a los derechos humanos más graves en ese país.

El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, dijo en días pasado en una entrevista con Yonhap que las violaciones a los derechos humanos en Corea del Norte son una parte integral de la amenaza nuclear del régimen del líder norcoreano, Kim Jong-un.

Kim Jong-un no podría desviar los enormes recursos necesarios para construir el programa nuclear de las personas empobrecidas ... si no fuera por el hecho de que estas no pueden protestar, no pueden hablar ", subrayó