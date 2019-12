"Hablar con él es una total pérdida de tiempo": Greta Thunberg contra Trump

Reino Unido.- La mañana de este lunes, la joven activista sueca, Greta Thunberg, aseguró que hablar del o con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sería una pérdida de tiempo, ya que no le prestaría atención.

Fue durante una entrevista en un programa al que fue invitada, que a la activista del clima se le cuestinó sobre si tuvo una conversación con Trump en una cumbre de la ONU sobre calentamiento global.

Sinceramente, no creo que le habría dicho nada porque obviamente no está escuchando ni a los científicos ni a los expertos, entonces ¿por qué me escucharía a mí?"