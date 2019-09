Hallan muerta a Nalani, niña de 2 años secuestrada por conductora de Uber

Pensilvania, Estados Unidos.- Autoridades informaron que luego de varios días de búsqueda, la pequeña de 2 años Nalani Johnson fue encontrada sin vida en el Parque Ridge de Pensilvania. No fueron reveladas las causas de su muerte, pero este miércoles se le practicará una autopsia.

El sábado se emitió una Alerta Amber por su desaparición, luego de que presuntamente fue secuestrada en el municipio de Pen Hills por una conductora de Uber y Lyft identificada como Sharena Nancy.

En redes sociales se difundió una foto del vehículo color negro en el que viajaba la sospechosa, con esperanzas de encontrar a la niña, quien era delgada, de ojos marrones y afroamericana.

La mujer, quien había sido vista por última vez en un supermercado 30 minutos después de la desaparición de Nalani, fue arrestada este lunes por la noche. Al interceptarla, la Policía la detuvo y la acusaron de secuestrar a la menor, sin embargo, no se encontró rastro de Nalani o algún asiento infantil.

Sin embargo, la historia dio un inmenso giro al revelarse que la conductora y el padre de la menor, Paul Johnson, estaban involucrados sentimentalmente.

Sharena Nancy y Paul Johnson salieron de forma intermitente en los últimos meses, así que se conocían el uno al otro (....) Eran amigos; después, empezaron una relación romántica intermitente", dijo en un comunicado la Policía.

El padre de la pequeña aseguró que él y un amigo viajaban en un auto conducido por Nancy en la tarde del sábado. Cuando él se bajó del vehículo para sacar a su hija del asiento infantil, la acusada arrancó y se llevó a la niña con ella.



Por otra parte, la Sharena dijo otra historia, pues contó a las autoridades que Paul Johnson "vendió" a la pequeña de 2 años por 10 mil dólares. Aseguró que él se la entregó voluntariamente para que la llevara a una gasolinera a unos 20 minutos de Penn Hills, donde una mujer recogería a la niña y pagaría el dinero.

La principal sospechosa explicó que al llegar al lugar, vio a una mujer junto a un vehículo deportivo de color plateado. Ella le dio a la pequeña, y no volvió a saber más de Nalani.



Su testimonio, sin embargo, no le resultó creíble a autoridades y no coincidió con otras averiguaciones, ya que no se había registrado ningún auto como el que ella describió circulando por la zona.