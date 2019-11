Hallan muerta a estudiante; su amiga la habría asesinado por gustarle a su novio

Georgia, Estados Unidos.- Una estudiante universitaria que desapareció el mes pasado fue encontrada muerta este viernes y autoridades ya identificaron a dos sospechosos.

El cadáver de Alexis Crawford, una estudiante de 21 años que cursaba su último año en Clark Atlanta University, fue encontrado en un parque en el condado de Dekalb, en Atlanta.

Autoridades fueron llevadas al cuerpo por su amiga y compañera de cuarto Jordyn Jones, de 21 años, por lo que la identificaron como una posible sospechosa por su muerte.

Además de ella, autoridades afirman que el novio de Jones, Barron Brantley de 21 años, también es sospechoso en el caso. Jones inicialmente le dijo a oficiales que la última vez que había visto a Crawford fue el 30 de octubre pasado en su departamento a unos 3 kilómetros del campus.

Antes de la desaparición de Crawford, ella denunció a la Policía haber recibido del novio de Jones "insinuaciones sexuales no deseadas". Según autoridades, aunque no se estableció motivo, Alexis reveló que recibió besos y tocamientos no deseados por parte de Brantley.

La familia de Crawford reportó a la estudiante como desaparecida el pasado 1 de noviembre luego de que se perdiera dos días de trabajo y clases desde el pasado 30 de octubre.

Según Jones, no se hablaban al momento de su desaparición debido a lo sucedido con su novio, lo que revelaría un posible motivo por el asesinato. Los padres de Crawford aseguran que la última vez que hablaron con ella, estaba de buen ánimo y todo parecía normal.