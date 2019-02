Hannah Powell, la joven que perdió la vista tras beber vodka con metanol

Zante, Grecia.- Hace más de dos años, lo que se suponía debían ser unas divertidas vacaciones acabó por convertirse en el comienzo de la más dura prueba para Hannah Powell: perdió la vista luego de tomar vodka en una bebida a la que se había agregado metanol.

De acuerdo con un reportaje de la BCC, la joven británica Hannah Powell y sus amigas viajaron en el verano de 2016 a Zante, Grecia, donde una de las actividades de recreación y disfrute fue visitar un bar.

Después de esa noche de fiesta, la salud de Powell se vio sacudida por vómitos y un agotamiento que distaban mucho de ser las consecuencias de una resaca ya experimentada antes.

Lo que vino después fue lo peor, pues luego de pensar en un primer instante que las luces de su habitación de hotel estaban apagadas, Hannah se dio cuenta de que en realidad no podía ver.

Encendidas las alarmas, la joven fue trasladada a un hospital y después a otro centro médico más grande en Grecia, donde permaneció tres semanas antes de poder regresar a Inglaterra. El angustiante momento llevó a Hannah a pensar que había sido secuestrada, pues desconocía la razón por la que no lograba ver.

Según informa la BBC, el vodka mezclado con el metanol ingerido por la afectada provocó que sus riñones dejaran de funcionar y la hizo perder la capacidad de la vista. Por su parte, en el hospital se determinó que Hannah había sido envenenada con el metanol.

Las amigas de Powell corrieron con más suerte, pues ellas también habían ingerido la bebida adulterada y no habían sufrido mayor problema a los vómitos y calambres estomacales.

Aparentemente, las mafias lo preparan en los bosques y lo venden barato a los bares, que rellenan sus botellas con eso. Entonces si tú eres un cliente, piensas que estás comprando un vodka Smirnoff legítimo, pero no es así. Lo ponen en las botellas de Smirnoff, botellas reales, por eso no tienes motivos para pensar que no es auténtico", expuso la joven a la BBC.

Una vez en casa, en Middlesbrough, Inglaterra, Hannah debió dedicarse a la recuperación del problema en sus riñones. Su madre le donó uno de esos órganos después de que recibiera diálisis por un año y medio.

En cuanto a lo ocurrido en el bar de Zante, Hannah expuso que nadie ha asumido la responsabilidad de lo que le pasó, y considera que las bebidas adulteradas podrían seguir siendo parte del menú de esos lugares.

De acuerdo con el reportaje, la oscuridad a la que Powell se enfrentó por mucho tiempo al abrir los ojos gradualmente pasó a ser imágenes borrosas.

En esa condición de vivir ante el cuidado de no tropezar con las cosas y buscar valerse por sí misma, la joven intenta llevar su vida con normalidad, realizar las actividades que toda mujer de su edad haría y tratar de salir adelante. Incluso ha planeado irse a vivir sola y una ONG la apoya en su regreso al trabajo.

Lo último que quería es no animarme a hacer nada. Mi mamá se preocupa mucho si le digo que voy al gimnasio, incluso ahora se pregunta cómo voy a ir o si puedo ver los autos que vienen. No puedo ver todos los autos que vienen, pero la alternativa es quedarme sentada en la casa. Soy joven y no quiero acostumbrarme a quedarme en la casa porque entonces no me animaría a salir", externó.