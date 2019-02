"He sido vencida y humillada": Mujer que se suicidó con su hijo en brazos

Ibagué, Colombia.- Tras el sucidió de la colombiana, Jessy Paola Moreno Cruz, con su hijo en brazos, las autoridades informaron que la mujer había decidido terminar con su vida luego ser agobiada por las deudas.

Sin embargo, el lunes 11 de febrero se difundió por medio de Facebook una supuesta carta que dejó la madre de 32 años antes de perder la vida.

No tengo esperanza, he sido vencida y humillada, El hombre que dijo amarme me dejo sola, sola". Así es como la mujer comienza con la carta.