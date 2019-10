¡Heroína! Valiente porrista salva a niño de ahogarse con dulce durante desfile

Texas, EU.- Tyra Winters, una joven porrista de una preparatoria del estado de Texas, estuvo ahí cuando un niño más la necesitaba, ya que tomó oportuna acción cuando se percató de que el menor se estaba ahogando con un dulce, esto durante un desfile en la ciudad de Rockwall.

La joven de 17 años de edad, quien es estudiante de la Preparatoria de Rockwall, se encontraba arriba de un carro alegórico con su grupo de porristas y el equipo de futbol cuando de pronto comenzó a escuchar murmullos de que un pequeño se estaba ahogando entre la multitud.

Tyra Winters salvó la vida de un pequeño que se estaba ahogando/DFW-CBSLocal

Tyra no lo pensó dos veces y se las arregló para saltar del carro alegórico y dirigirse hacia donde estaba el niño, quien tenía el rostro "muy, muy rojo". La porrista aplicó la maniobra de Heimlich y el menor pronto pudo volver a respirar.

Lo levanté y luego lo incliné hacia abajo, y le di dos o tres golpes en la espalda. Después él escupió todo", recordó la adolescente en entrevista para ABC News.

Nicole Hornback, madre del pequeño Clarke, dijo que ya había intentado hacer la maniobra de Heimlich, pero que no había tenido éxito. Además, la agradecida mamá relató cómo intentó ayudar a su hijo y que pudo percatarse de que Clarke se estaba ahogando al revisarlo, ya que el niño no hacía "ruido", no tosía, no respiraba".

Nicole Hornback está eternamente agradecida con Tyra Winters/DFW-CBSLocal

Nicole expuso que Tyra había sido "muy valiente" y la elogió por estar dispuesta a poner en sus propias manos la vida de un niño. Por su parte, la adolescente dijo que estaba contenta de haber ayudado a Clarke y que su madre le enseñó la maniobra hace unos años.

Este martes, la madre y el pequeño se reunieron con Tyra, momento en el que Nicole elogió una vez más lo que la adolescente hizo por su hijo.