Hija abusada por Baldomir 'rompe' el silencio: "No merece el título de padre"

Santa Fe, Argentina.- El expugilista, Carlos Baldomir fue sentenciado el 31 de julio a 18 años de cárcel por los delitos de violación sexual, luego de agredir a su hija cuando tenía solo 8 años.

Tras esto la afectada decidió publicar una fuerte carta en la cual explica lo vivido en aquel momento de 2016 cuando su padre fue denunciado.

No sé si escribiendo esto es lo mejor, tengo dudas, miedos, pero si de algo estoy segura es de que necesito hacerlo. El 29 de octubre de 2016 se realiza una denuncia en contra de mi progenitor. ¿Por qué le digo así? Porque para mí una persona como él no se merece el título de padre . Pero sin irme del tema, la denuncia se trataba de que Carlos Manuel Baldomir 'El Tata', abusó de mí, de su hija, de la que tendría que haber protegido, cuidado, amado", explicó.

En el sensible texto la mujer de 17 años habla del excampeón mundial de boxeo y expresa que gracias al valor que reunió logró denunciarlo e invita a las personas que pasan por la mismo a no quedarse callados.

Esto no me da felicidad, pero sí tranquilidad de que gracias a mi valentía pude hablar. Escribo para que todas aquellas personas que se callaron y se siguen callando no lo hagan más”, expresó.

Para finalizar, la joven aseguró que aunque el dolor sigue presente se encuentra más tranquila y con ganas de vivir tras el juicio de su progenitor.

A mí me queda toda una vida por delante, tengo 17 años. Pero hoy empieza mi vida, hoy soy libre, hoy me siento segura. No voy a decir que me siento completa porque así como logré que se haga justicia, en este camino perdí personas muy importantes para mí, no las culpo, cada uno sabe lo que hace y por qué.”