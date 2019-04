Hija del 'Chapo': "Hoy nos separa la ignorancia de personas que engañan"

Ciudad de México.- Tras el cumpleaños 62 de Joaquín 'El Chapo' Guzmán una de sus hijas compartió un video bastante emotivo con palabras dedicadas a su padre.

Hoy te imagino del otro lado leyendo esto. Tú que me ayudaste a afrontar el primer día de escuela, me enseñaste a andar en bici, supiste darme un consejo cuando te lo pedí. Tú que ya no estás aquí, al que hoy no podremos ver, al que probablemente nunca más podremos ver".