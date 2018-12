Hijo de una fiscal acusado de abuso sexual es liberado en Argentina

Buenos Aires, Argentina.- El hijo de una fiscal, que fue detenido el martes 4 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, por resistencia a la autoridad, fue liberado.

Contra él también pesan denuncias por abuso sexual, lesiones y privación ilegítima de la libertad. Tras pasar una noche preso, Rodrigo Eguillor, de 24 años, fue beneficiado con la orden de liberación, publicaron medios locales.

Antes de retirarse en un auto, afirmó que era "inocente", que en la cárcel la pasó "de primera" y pidió "perdón" a quien pudiera haberse sentido ofendido con su polémico video en el que se defendía de las acusaciones de una joven que lo denunció por abuso.

Además, acusó a los periodistas de armar "un circo" y les pidió que cesen con el "hostigamiento", pero no respondió ninguna pregunta sobre las acusaciones en su contra.

Allí, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo interceptó como consecuencia de las denuncias de abuso que pesaban sobre él. Entonces, Eguillor respondió de manera agresiva.

No me toqués", les repitió a los efectivos y advirtió: "Nadie me toca acá porque se arma un quilombo tremendo". Mientras tanto, pedía que llamaran a su madre, la fiscal Paula Martínez Castro".