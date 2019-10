Hombre amputa su dedo luego de ser mordido por serpiente en China

Zhejiang, China.- En las montañas de una pequeña aldea en el país asiático, un hombre de alrededor de 60 años, se encontraba cortando leña en esa región.

Todo era tan normal, hasta que en un momento, todo cambió repentinamente, una serpiente emergió de las hierbas y mordió uno de los dedos del hombre.

Luego de esto, el granjero estaba rotundamente asutado, debido a que escuchó que las mordidas de la serpiente llamada Deinagkistrodon acutus son mortales, y que en cuestión de segundos el veneno se expandiría por todo su cuerpo, haciendo que se desplome y muera en poco tiempo.

Al recordar esas palabras, no tuvo otra opción más que cortar su dedo índice de la mano derecha.

Pensó que esto sería la medida perfecta para que el veneno siguiera dentro del pedazo del dedo que se había amputado.

Rápidamente, envolvió su mano en un trapo y se trasladó al hopistal más cercano, al llegar, los doctores lo atendieron velozmente.

Luego de tratarlo, el hombre les explicó lo sucedido, y para descgracia del granjero, le mencionaron que el veneno de esa serpiente es venenoso, pero no al extremo de matarlo en cuestión de segundos, no obstante, si no se administra una cura en menos de seis horas, la muerte es la siguiente parada de cualquier individuo mordido.