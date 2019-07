Hombre casi muere tras aumentarse el trasero con implantes de senos

Dudley, Reino Unido.- Después de pagar £ 8,500 (181 mil 600 pesos) por una cirugía para parecerse a Kim Kardashian, Kim Kardashian, Jordan James Parke, de 27 años, dice que podría haber muerto y que desde entonces ha estado plagado de dolor agonizante en su espalda.

A pesar de haber superado un episodio enfermizo de necrosis (un insecto que se alimenta de la carne) y una cirugía correctiva a principios de este año, Jordan, de Dudley, afirma que los implantes de su trasero siguieron rompiéndose y goteando. El súper fan de KK, de Dudley, dijo:

No puedo creer que descubrieron que tenía implantes mamarios en mi trasero.

No tenía ni idea, pero como ya habían comenzado a romperse y filtrarse la silicona, podría haber muerto si se hubiera dejado por más tiempo".

Jordan, quien anteriormente había sido apodado el 'Rey de los Labios británico', regresó a Estambúl esta semana en un intento por corregir su 'cirugía fallida' en una clínica diferente, donde su cirujano habló del error.

Los implantes de trasero pueden soportar 300 libras antes de romperse, pero los implantes de senos son más suaves y no pueden soportar tanto peso. Jordan, que ha gastado £ 130,000 en más de 80 procedimientos cosméticos en los últimos 8 años, incluidos tres trabajos de nariz, implantes de mentón, tatuajes de cejas y Botox, agregó:

Soy un gran fan de Kim Kardashian y su retaguardia y yo no me detendré ante nada para asegurar que el mío sea tan grande como la de ella. Pero explicó que sus intentos de reflejar el infame detrás de la celebridad estadounidense ha sido un 'desastre total de principio a fin'.

La primera vez que tuve la cirugía, apareció un enorme agujero en mi mejilla derecha llena de carne. El dolor era insoportable y, a pesar de que al principio me dijeron que todo era normal, luego me diagnosticaron necrosis, un insecto que comía carne y me administraron antibióticos".