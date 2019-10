Hombre con historial de abuso es detenido por quemar a niño con agua

Florida, EU.- Un hombre del estado de Florida que fue arrestado el año pasado por presuntamente haber metido a una niña de tres años a un horno, se encuentra tras las rejas otra vez debido a la acusación de que habría quemado a un menor de tres años de edad con agua hirviendo.

Un empleado de una guardería llamó a la Policía del condado de Volusia para reportar que un niño de dicho centro tenía sospechosas quemaduras en su espalda, informó WFTV.

De acuerdo con Click Orlando, el menor le dijo a las autoridades "Terry me quemó", y la Policía identificó al presunto agresor como Terry May, de 47 años de edad. May fue arrestado el jueves por el accidente, el cual ocurrió el mes pasado.

El hombre detenido ya había sido acusado de atacar a otro menor hace un año/Daily News

Las autoridades del condado de Volusia conocen a Terry May debido a un incidente que ocurrió en enero de 2018. Se reporta que May fue arrestado por golpear a una niña de tres años y por ponerla en un horno.

Fiscales fueron incapaces de llevar el caso a juicio y Terry aseguró que la mamá de la menor había fabricado la historia debido a que él no pagaba manutención. Las autoridades esperan poder llevar a juicio a May en esta ocasión.

Se reporta que la Policía cree Terry May tomó una olla hirviendo de la estufa y la lanzó sobre el niño después de que este tuviera un "accidente". May le dijo a los oficiales que las supuestas quemaduras del menor se debían a un accidente en un trampolín.

Se describe que el niño herido estaba al cuidado de May debido a que su tutora legal estaba en el hospital, y el novio de dicha mujer es amigo de Terry.