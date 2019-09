Hombre despedido por insultar a su jefe suplica para que le regresen el trabajo

Buenos Aires, Argentina.- Un desafortunado hombre no se imaginó que una broma con sus amigos sobre su jefe podría traerle tantas repercusiones, ya que tras lo sucedido, el panadero fue despedido.

Un día como cualquier otro, Gustavo estaba comentando con sus compañeros que tenía guardado el número de su jefe como ‘HDP’, siglas para ‘Hijo de Pu…”, sin embargo, esa conversación se grababa por error en WhatsApp.

Al intentar borrarla, y presa de los nervios, sin querer Gustavo mandó el audio a su empleador, quien al escucharlo, se molestó tanto que lo despidió.

Las cosas no venían bien entre nosotros y por eso lo había guardado así. Lo hice porque estaba enojado con él porque no me facilitaba un dinero que yo quería. Venía tensa la cosa porque habíamos discutido y estaba enojado”.