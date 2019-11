Hombre es víctima de brutal ataque por parte de grupo que creyó que era gay

Belgrado, Serbia.- En un incidente que es considerado un acto homofóbico y una agresión motivada por el odio, un hombre fue víctima de un brutal ataque por parte de sujetos que lo vieron llevar en la mano una bolsa rosa para cargar mascotas.

Dos hombres han sido arrestados en conexión con la agresión en contra de Ilija Vučević, la cual tomó lugar en resutarante de pizza en el centro de la capital serbia.

De acuerdo con reportes, Ilija Vučević reveló que perdió tres dientes y necesitó varios puntos debido a las heridas que le causaron los atacantes. En una publicación del Facebook, la víctima mostró algunas fotografías de las lesiones con las que terminó su rostro.

Ilija Vučević cree que fue blanco de la agresión debido a que el grupo de sujetos vio la bolsa rosa y asumió que él era homosexual.

A pesar de que no soy homosexual, esta noche estoy orgulloso de 'ser' uno de ellos", reportan que escribió la víctima en redes sociales.

Vučević se encontraba al lado de su esposa al momento del ataque, quien estaba a tan solo unos pasos de él. Según reportes, Ilija explicó que el altercado inició con "ataques verbales", pero que luego escaló a la violencia física cuando él desafió a los agresores.

Ese pudo haber sido mi error, que me atreví a responder y no me mantuve callado", expuso Vučević, cuya esposa intervino en el ataque para decirle a los sujetos que se fueran y llamar a los servicios de emergencias.