Hombre estafa a Netflix y a productoras con película falsa; recauda 15mmd

Washington, EU.- Adam Joiner, de 42 años, fingió la existencia de una película titulada ‘Legends’ con la que estafó a varias productoras con el argumento de que el filme sería distribuido por Netflix mediante documentación falsa y firmas apócrifas.

A través de ese fraude, el sujeto recaudó 14 millones de dólares ya que convenció a las productoras Dark Planet Pictures, LLC, con las que a su vez logró el visto bueno de las compañías Korean Investment Partners Co., Ltd. (KIP), Star Century Pictures Co., y PGA Yungpark Capital Ltd.

El individuo fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, además de ser acusado por lavado de dinero, robo de identidad y fraude electrónico por una corte federal de Los Ángeles, acusaciones por las que podría pasar 20 años en prisión.

CEO de Netflix, Wilmot Reed Hastings Jr.

La presunta estafa inició en 2015 con el uso de documentación y firmas falsas por parte de Joiner con las que buscaba recaudar fondos para la película ‘Legends’, la cual supuestamente abordaría la historia de Estados Unidos del siglo XIX como Davy Crockett y John Henry.

Al ver la firma de altos mandos de Netflix, los agentes del FBI se pusieron en contacto con ejecutivos de la empresa, quienes negaron a ver firmado los documentos y rechazaron la posibilidad de la distribución de la película por parte de la plataforma digital.

El FBI informó que 5 millones del dinero recaudado fue utilizado para comprar una casa en Manhattan Beach, California, y otros 4 millones se transfieren a una cuenta bancaria. A Joiner se le impuso una fianza de 350 mil dólares y, de ser encontrado culpable de lo casos, su sentencia sería de 20 años