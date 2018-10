Hombre libre de cáncer es corrido de gasolinera por "asustar a los clientes"

Walterboro, EU.- Un adulto mayor, que tiene una malformación en su cara, compró una dona y un café en una gasolinera, se disponía a comer en una mesa al aire libre, pero, personal del lugar le pidió que tapara su rostro o que se fuera. Brandy Evans la hija de Kirby Evans, el hombre al que le impidieron estar en la mesa de la gasolinera, publicó el caso de su padre en redes sociales.

Se fue, y se fue a casa llorando para contarme lo que pasó. Mi padre es el hombre más fuerte que conozco, pero cuando me contó lo que le pasó, vi cómo le salían las lágrimas. Me dolió verlo herido así, especialmente por algo que no puede cambiar”.