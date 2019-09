Hombre muere aplastado por una rama que fue golpeada por un rayo

Estados Unidos.- Un empresario fue asesinado cuando fue cuando fue aplastado por una rama mientras dormía en una tienda de campaña después de un rayo golpeó un árbol cercano.

Chris Perow, de 33 años de edad, tenía tres meses de casado antes de la tragedia, momento en el que estaba en un viaje de caza en Idaho. Una gran rama cayó en su tienda de campaña y los funcionarios del sheriff dicen, Perow murió instantáneamente en el trágico episodio el 18 de septiembre.

Perow estaba cazando con su cuñado, Dan Groh, un marine y bombero, según la página de la familia Go Fund Me. Uno de los amigos y compañeros de equipo de Perow, Lee Mostowik, le dijo a Fox 6:

Es abrumador. Es difícil pensar en ello. Es aún más difícil para la viuda de Perow, Lauren. La pareja, de Milwaukee, Wisconsin, se casó en junio pasado".

Chris fue un asombroso esposo y un grandioso padre de dos niños. Nuestro tiempo juntos como familia fue corto pero cambió nuestras vidas”, dijo la viuda Perow a Fox 6.

El hombre de negocios no tenía un seguro de vida por lo que crearon la página e Go Fund Me para crear un apoyo para sus dos hijos, uno de un año y otro de 7. Han recibido más de 27 mil dólares en dos días, esperaban tener 25 mil.