Hombre que pasó 2 días fracturado de muñeca y tobillo es rescatado

Queensland, Australia.- Un hombre de 54 años, fue rescatado cerca de una cascada, luego haber logrado sobrevivir a una caída de seis metros de una cascada del monte Nebo en Australia.

Tras ese accidente, el hombre duró dos días con un tobillo y una muñeca fracturada, mientras lo encontraban.

El superviviente señala que todo el tiempo estuvo alimentándose de nueces y piruletas, parte del conocimiento que obtuvo durante cursos de excursión.

Tenía una idea de lo que podían y lo que no podían hacer y sabía que, donde me hallaba, no había forma de que me encontrasen”, detalla Neli Parker.