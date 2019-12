Hombre ruso somete a su hijastro a brutal castigo por llegar tarde a casa

Moscú, Rusia. – Un niño de 8 fue sometido a un tortuoso castigo en Rusia, por haber llegado tarde a su casa, su padrastro, Sergey Kazakov, de 35 años hizo que el joven se arrodillara sobre un montón de granos de trigo sarraceno.

Al infante se le tuvieron que remover los granos quirúrgicamente en el hospital local debido a qu los granos se habían enterrado profundamente en sus rodillas.

Según informes del Daily Mail, el hombre incluso pateó repetidas veces al menor mientras se encontraba hincado, Alina Yumasheva, comentó que había aprobado la medida disciplinaria.

Lo revisé yo misma y preparé un experimento. Me arrodillé sobre el trigo y no me hizo daño. Así que le permití a él (Kazakov) aplicar este castigo", Aseguró la madre.