Hombre se casa con el cadáver de su novia por esta desgarradora razón

Dalián, China.- Xu Shinan se casó con el cadáver de su novia en el día de su funeral, un acto que aunque resulta impactante solo estuvo motivado por el amor.

El hombre de 35 años llegó al altar con su fallecida amada, Yang Liu, después de 12 años de relación amorosa y de que la joven luchara por más de cinco años contra el cáncer de mama que le diagnosticaron en 2013.

Devastado, Xu Shinan tuvo la determinación de cumplir el sueño que Yang Liu tenía de casarse y ser una novia vestida de blanco, por lo que el joven acudió un día después de su muerte a comprarle el vestido de novia más hermoso que encontró.

De acuerdo con reportes, antes de tener que postergar su boda en múltiples ocasiones debido a sus graves problemas de salud, Yang Liu buscó en Internet algunos vestidos de novia, lo cual Xu Shinan descubrió después de perder a su amada.

En el día de la boda y funeral celebrados el sábado, Yang Liu usó un vestido blanco y estuvo rodeada de 169 ramos de rosas de color rosa, esto mientras Xu Shinan leía sus votos, de acuerdo con un medio local.

Esposa, por favor, no te preocupes. Para mí, el resto de mi vida será doloroso, pero no me rendiré", reportan que dijo Xu Shinan ante los seres queridos congregados en la especial ceremonia.