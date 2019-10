Hombre se casa con su amada horas antes de morir de cáncer terminal

Northampton, Inglaterra.- Cuando Gary Smart externó que su último deseo era casarse con su amada Laura antes de que el cáncer de pulmón le arrebatara la vida, el personal del Northampton General Hospital puso manos a la obra y ayudó a la novia a organizar una de las más conmovedoras bodas.

Siete horas antes de morir a causa de la terrible enfermedad, Gary pudo cumplir su ilusión de ser un hombre casado, un sueño que él y Laura habían postergado luego de que hace más de un año lo diagnosticaran con el agresivo cáncer.

De acuerdo con reportes, Gary era padre de seis y se estimaba que solo le restaban días de vida cuando empleados del hospital obtuvieron una licencia especial de matrimonio y llamaron a un sacerdote para la ceremonia.

Laura relató que ella y su madre fueron a comprar los anillos, y cuando regresaron al hospital, el personal ya tenía listo todo para la celebración a la que acudieron 25 familias y amigos.

Conmovedoras fotografías de la especial unión muestran a Gary, en su cama de hospital, y a Laura intercambiando votos y poniédose los anillos, además de por supuesto aparecer en una instantánea dándose un beso.

Después de que Gary fue diagnosticado con cáncer términal él me dijo que quería morir como un hombre casado. Pensamos que podríamos tener más tiempo, pero no iba a ser así. El viernes pasado el staff dijo que sucedería en poco tiempo y nos ayudó a organizar nuestra boda", relató Laura.

Tras ser declarados marido y mujer, Laura se recostó junto a su esposo y ambos vieron una película de Rápidos y Furiosos. Más tarde esa noche su esposo moriría.

Tuve una conversación con él y luego me di cuenta, su máscara de oxígeno no estaba colocada de forma correcta y no estaba respirando. Solo tuvimos siete horas de matrimonio, pero estoy muy agradecida de que pude darle eso", expuso.