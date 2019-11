Hombre se quita la vida y mata a sus hijos después de haber ganado la lotería

Londres, Inglaterra.- Un hombre identificado como David Stokes mató a sus dos hijos y después se quitó la vida, luego de que su esposa descubriera que ganó la lotería.

Los hechos ocurrieron el 02 de noviembre del 2016, según Daily Mail, cuando el hombre de 43 años gastó todo en drogas, prostitutas y un auto.

Descubrí que mi esposo había estado visitando regularmente a prostitutas y me dijo que no teníamos dinero y que no podíamos permitirnos enviar a Adam a un viaje escolar", dijo Sally.