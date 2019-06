Huawei inicia demanda contra EU tras supuesta incautación de equipos

Estados Unidos.- El pasado viernes 21 de junio Huawei presentó una demanda contra el Departamento de Comercio de Estados Unidos, por una supuesta incautación ilegal de equipos de telecomunicación.

El caso lleva por nombre 'Huawei v. U.S. Department of Commerce, 19-cv-1828, U.S. District Court, District of Columbia'.

Por otro lado, el título del expediente judicial indica que la compañía también demandó a la Oficina de Industria y Seguridad y a la Oficina de Control de Exportaciones.

Además, la demanda señala que Huawei despachó varias piezas de equipo de telecomunicaciones, incluido un servidor de computadoras y un conmutador Ethernet, desde China, a un laboratorio de pruebas independiente en California para someterse a una prueba de certificación en 2017.