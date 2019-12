Perro husky enciende por accidente el microondas y quema su vivienda

Stanford-Le-Hope, Inglaterra.- En una vivienda ubicada en la ciudad de Stanford-Le-Hope, aconteció un evento extraño donde un perro de raza husky fue el protagonista, según informa el Servicio de Bomberos y Rescate del condado de Essex, el can fue el que inició un incendió en el hogar.

Se dice que la dueña estaba fuera a esa hora, la manera en la que ella se percató de lo que ocurría fue a través de la cámara de vigilancia que había dentro de la vivienda ya mencionada, vio humo y de manera rápida llamó a los bomberos.

Ellos llegaron a la vivienda, apagaron las llamas antes de que se expandieran y mencionan que el perro estaba sano y salvo. Geoff Wheal, miembro de los bomberos mencionó que fue un accidente muy extraño, pero pudo haber sido más grave.

Demuestra esto que los microondas no deben usarse para almacenar alimentos cuando no están en uso. Nuestro consejo es mantener siempre su microondas limpio y libre de desorden o comida y cualquier empaque. Los animales o los niños pueden encenderlos más fácilmente de lo que se cree, así que no corran el riesgo", reveló Wheal.