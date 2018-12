¡Impactante foto! La doble de Angelina Jolie se somete a nueva cirugía

Teherán, Irán.- Sahar Tabar se volvió famosa en redes sociales por haberse sometido a más de 50 cirugías estéticas para parecerse a la actriz estadounidense Angelina Jolie.

La chica iraní de 18 años publicó videos y fotografías en las que luce como una especie de ‘zombie’. Sus fans respondieron de inmediato y en menos de 4 horas su última publicación alcanzó casi los 8 mil ‘me gusta’.

Ante sus operaciones la mujer fue conocida como ‘la lunática’ que se había empeñado en ser igualita a la intérprete de Lara Croft, hasta el último detalle.

En una entrevista realizada el año pasado por el portal Sputnik la mujer desmintió muchos de los mitos que giraron en torno a su persona.

Al ser cuestionada sobre si quería ser ser igualita a la ex pareja de Brad Pitt, la joven aseguró que nunca le pasó por la cabeza la idea de imitarla.

También aclaró que no se ha hecho tantas cirugías como se había divulgado en un principio:

Me he operado la nariz, me he aumentado los labios y también me hice una liposucción. No veo nada terrible en las operaciones. Muchas personas se hacen este tipo de procedimientos en todo el planeta"dijo Sahar Tabar.