Infección arrebata la vida a Sean, joven con obesidad que tenía 29 años

Estados Unidos.- Después de luchar contra una condición que comenzó desde que era un niño y que dificultaba sus actividades al grado de llevarlo a no poder hacer nada por sí mismo, Sean Milliken, joven que llegó a pesar 408 kilos en 2016, perdió la vida tras sufrir una infección que le provocó problemas respiratorios.

Según ha trascendido a diversos portales, el padre de Sean, Matt Milliken, escribió en su cuenta de Facebook que su hijo había fallecido a los 29 años de edad, en un hospital de Texas.

La historia de Sean Milliken llegó a una gran cantidad de personas luego de que el joven protagonizara en 2016 una entrega del programa My 600 lb Life, donde narró cómo su problema con la comida y el peso inició en su infancia y se agudizó cuando sus padres se divorciaron.

Cuando Sean apareció en el programa pesaba 408 kilos, y contó que apenas lograba mantenerse en pie por unos segundos antes de que la acción resultara muy dolorosa.

Me puedo levantar, pero solo puedo caminar unos pocos pasos, así que me quedo en esta cama sin importar nada. Ya no puedo hacer nada por mí mismo", relató entonces el joven, quien usaba una barra colocada sobre su cama para apoyarse y moverse sobre la cama, y quien lograba orinar en un balde al llegar hasta el borde del mueble y agacharse.