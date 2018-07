Influencer kuwaití es criticada en redes sociales por "racista y proesclavista"

Ciudad de México.- Una bloguera kuwaití famosa en Instagram se ha visto en el ojo del huracán después de haber criticado las nuevas regulaciones del país que permiten a las empleadas domésticas filipinas tomarse un día libre semanal sin necesidad de entregar su pasaporte.

En un video publicado la semana pasada que ya no está disponible, Sondos Alqattan, maquilladora e 'influencer', calificó las nuevas leyes de como “patéticas”, ya que la joven se quejó de que si una criada se toma un día libre a la semana, "al final son cuatro días al mes" los que ella "no estará" y, además, "no sabemos qué estará haciendo esos días teniendo el pasaporte con ella".

"¿Cómo puedes tener una sirvienta en casa que lleve su pasaporte consigo? Si se escapan y regresan a su país, ¿quién me lo va a compensar?", comentó la bloguera especializada en temas de maquillaje antes de concluir el video "ya no quiere una criada filipina".

Muchos de sus seguidores han calificado sus comentarios de "racistas y favorables a la esclavitud", e instan a las marcas que colaboran con la bloguera a cortar sus lazos con ella.