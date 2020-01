Insólito: El sufrimiento de un niño de 10 años con la incurable 'piel de reptil'

Ganjam, India.- Un niño de 10 años de la India vive en un constante sufrimiento debido a una rara condición que da paso a que mude de piel cada mes.

El menor, conocido únicamente como Jagannath, padece una extraña condición genética llamada ictiosis laminar que provoca que su piel crezca muy rápido, se seque y mude, muy parecido al caso de un reptil.

El caso de Jagannath es tan severo que muda de piel cada cuatro o seis semanas, además de verse forzado a bañarse cada hora y untarse crema humectante cada tres horas para tratar de aliviar los síntomas.

Impactantes fotografías del pequeño muestran cómo la piel de su cuerpo luce seca y escamosa. Se reporta que su piel se ha endurecido a tal grado que presenta problemas para caminar de forma apropiada, y necesita un bastón para lograr estirar sus extremidades.

Lamentablemente, no existe cura para la condición de Jagannath y su padre, quien trabaja en un plantío de arroz, no puede costear un tratamiento para su hijo.

Mi hijo ha sufrido esta enfermedad desde la niñez, y no hay cura para ello. No tengo suficiente dinero para llevarlo a recibir un tratamiento y se me rompe el corazón al verlo sufrir por esta maldita enfermedad todos los días", reportan que expuso el padre de Jagannath.