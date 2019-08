¡Insultante! Restaurante 'googlea' a clientes para evitar que entren 'pobres'

Nueva York, EU.- Si no se es una estrella del entretenimiento o poseedor de un gran fortuna, es posible que no se pueda ingresar al Fleming by Le Bilboquet. Personal del elegante restaurante neoyorquino, el cual se ubica en la lujosa zona de Upper East Side, reveló que sus jefes les indican que ‘googleen’ los nombres de sus posibles clientes antes de que les hagan las reservaciones, para así asegurarse de que dichas personas son ricas y famosas.

De acuerdo con reportes, el establecimiento tiene una capacidad para atender únicamente a 50 comensales en 20 mesas, exclusivo lugar en el que han degustado alimentos figuras de la talla de Robert De Niro, Ivanka Trump y Paul McCartney.

Según un extenso documento en el que se describe el protocolo a seguir para realizar las reservaciones en el Fleming by Le Bilboquet, los anfitriones deben buscar en Google a cada persona desconocida que busque ir a comer al lugar. Miembros del personal aseguran que esto es así debido a que “queremos mantener el restaurante únicamente para personas especiales”.

Trascendió que jefes del establecimiento admitieron que realizan búsquedas en línea, pero negaron que lo hagan para filtrar a los comensales que no sean ricos.

Un mesero del restaurante, quien omitió su nombre, declaró a The New York Post que “sí, ‘googleamos’ a las personas”.

Vienen más personas ricas que famosas, pero hemos tenido a Robert De Niro, Paul McCartney e Ivanka Trump”, agregó el empleado.

Asimismo, explicó que las peticiones de reservación deben consultarse con el mánager Alex, antes de confirmarle a los posibles clientes.

Una persona que trabaja en la cocina reveló que a los que son rechazados para acudir a cenar al Fleming by Le Bilboquet simplemente no les regresan la llamada para confirmar la reservación, reportó el Post.

El restaurante de Ronald Perelman y Philippe Delgrange abrió apenas el año pasado, pero parte del personal asegura que el establecimiento está dispuesto a abstenerse a hacer negocio para poder mantener una apariencia prestigiosa.

Queremos mantener un cierto ambiente para nuestros clientes, gente rica, incluso si eso significa tener poca afluencia”, indicó el mesero.

Por su parte, Josh Vlasto, un representante del Fleming by Le Bilboquet, aseguró a The Post que los señalamientos del personal son falsos.

Lo que el personal está declarando es completamente falso y quienquiera que lo haya dicho lo está inventando”, expuso Vlasto.