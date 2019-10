Irán denuncia ataque con misiles contra buque petrolero en el Mar Rojo

Teherán, Irán.- Según medios iraníes, el día de hoy dos cohetes impactaron un buque de Irán que navegaba por el Mar Rojo cerca de Arabia Saudita.

Se trata del suceso más reciente en la región luego de meses de tensiones entre los Gobiernos de Washington y Teherán.

No obstante, hasta el momento el Gobierno saudí no se ha referido al ataque y sus autoridades no respondieron a la potición de comentarios.

La explosión afectó dos bodegas del buque y provocó un derrame de crudo en el mar cerca del puerto saudí de Jeddah.

El buque transporta un millón de barriles de crudo, según un análisis de la firma Refinitiv.

Pete Pagano, portavoz de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos que supervisa el Medio Oriente, dijo que las autoridades estaban "al tanto de los reportes de este incidente", sin dar más detalles.

El presunto ataque ocurre luego de que Estados Unidos ha dicho que en los últimos meses Irán atacó buques petroleros cerca del Estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, algo que Irán niega.