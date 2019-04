Irán prohibirá que otros países exporten su petroleo por Ormuz

Teherán, Irán.- Este domingo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Mohammad Bagheri, afirmó que no permitirá que otros países exporten su petróleo a través del estrecho de Ormuz, en declaraciones otorgadas a la Agencia Tasnim.

Bagheri informó, que las Fuerzas Armadas de su país garantizan la seguridad en el estrecho y quieren que la zona siga siendo abierta y segura.

Si alguien va a socavar la seguridad en el estrecho de Ormuz, ciertamente le haremos frente y si nuestro crudo no se transporta por el estrecho de Ormuz, definitivamente el petróleo de otros (países) tampoco pasará por el estrecho", aseguró en rueda de prensa.

Con estas declaraciones, el militar, precisó que la medida no significaría el bloqueo del estrecho y que las autoridades del país no tienen planes para cerrarlo a menos que "no tengan otra opción".

Estas declaraciones se dieron, luego de que el pasado 22 de abril, el Gobierno de Estados Unidos anunciara que no habrá más exenciones para ningún país, que adquieran petróleo iraní antes de que expiren el próximo 2 de mayo, con el objetivo de "reducir a cero las exportaciones de petróleo de Irán", para negarle su principal fuente de ingresos.

Por su parte, el ministro de Exteriores de la República Islámica, Mohammad Javad Zarif, declaró:

Continuaremos utilizando el estrecho de Ormuz como un paso de tránsito seguro para la venta de su petróleo". "Pero si Estados Unidos toma la loca medida de tratar de evitar que hagamos eso, entonces debería estar preparado para las consecuencias".