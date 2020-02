Irlanda: Sicario "torturó y decapitó" a joven por guerra entre grupos delictivos

Dublín, Irlanda.- La Policía irlandesa cree que un sicario secuestró, torturó y descuartizó al joven de 17 años de edad cuyas extremidades fueron halladas en una bolsa deportiva y su cabeza en un auto incendiado, asesino que actuaría por órdenes y pago de un grupo criminal.

Los detectives sospechan que la organización delictiva pagó al asesino a sueldo para matar brutalmente a Keane Mulready-Woods, como parte de una guerra territorial en el pueblo de Drogheda.

Se reporta que la Garda (Policía nacional de Irlanda) identificó a los involucrados en el crimen, sin embargo, aún no han determinado el posible motivo del asesinato.

Portales señalan que imágenes de la muerte de Keane fueron compartidas en redes sociales y aplicaciones de mensajería, así como instantáneas de las partes de su cuerpo desmembradas.

Se piensa que los asesinos pudieron haber sospechado que el joven hablaba con la Garda o el grupo delictivo rival.

Se dice que el adolescente participó en el tráfico de drogas en Drogheda y previamente había sido condenado por bombardear una casa por una deuda de drogas, reportó The Times.

De acuerdo con reportes, se cree que el joven fue engañado para que acudiera a una casa, donde habría sido torturado y asesinado.

Luego del hallazgo de su cabeza en un auto incendiado y de sus extremidades en una bolsa, los detectives sospechan que el asesino quería que personas encontraran las partes de su cuerpo para intimidar a los adolescentes de la localidad. El torso de Keane sigue desaparecido.

The Times reporta que el sospechoso de asesinato, quien tiene antecedentes de homicidios de miembros de pandillas, vive entre el norte de Dublín y Drogheda, pese a que los autores intelectuales del crimen abandonaron el área.

Él no ha cambiado su rutina diaria y no parece tener ninguna intención de dejar el país, pese a que algunos de sus socios sí lo han hecho. Este es un hombre que ha asesinado antes. Tiene conocimiento forense y está acostumbrado a ser arrestado y cuestionado acerca de serios crímenes por periodos extendidos", reportan que dijo una fuente de seguridad a The Times.