Nueva York, Estados Unidos.- Hillary Clinton se veía maravillosamente joven en un evento en Broadway en Nueva York la noche del pasado jueves 12 de diciembre, y un experto en estética afirma que todo se debe a "ajustes" y procedimientos cosméticos.

La radiante exprimera dama, de 72 años, mostró un cutis sin arrugas cuando se unió a su esposo Bill detrás de las escenas de Ain't Too Proud: The Temptations Musical en The Imperial Theatre.

Su piel brillante era notablemente más lisa y sus mejillas más definidas que a principios de semana, cuando habló en la cena anual de premios de derechos humanos del Comité Judío de Trabajo en la ciudad el lunes.

De acuerdo con el experto en estética, el Ross Perry, la apariencia juvenil de la política se ha reducido a "ajustes y procedimientos regulares" a lo largo de los años.