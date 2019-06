Japón lamenta ausencia de AMLO a la cumbre del G20 en Osaka, Japón

Ciudad de México.- El viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales de Japón, Masatsugu Asakawa, calificó este miércoles como "desafortunada" la ausencia en la cumbre del G20 que se desarrollará la próxima semana en Osaka del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien se excusó de asistir argumentando que allí "se miran las cosas por encima y no van al fondo de temas más importantes, como "las desigualdades en el mundo".

López Obrador, el pasado 4 de junio, había adelantado que no concurriría a la cita, y aprovechó para emplazar también a los países desarrollados que integran el G20 a que impulsaran una reunión en la que se analicen "los problemas de la desigualdad en el mundo".

En esas cumbres se miran las cosas por encima y no van al fondo de nada", fue otra de las quejas del mandatario.

Consultado sobre la posibilidad de que López Obrador piense que el G20 no afronta apropiadamente los problemas de desigualdad global, Asakawa respondió que "no necesariamente" es esa razón y agregó que habrá "algunas circunstancias" para su ausencia, que no detalló.

El mandatario dijo que en la cita de Osaka, entre el 28 y 29 de junio, México estará representado por el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y por el canciller, Marcelo Ebrard.