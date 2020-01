Jeanine Áñez anuncia que contenderá por la presidencia de Bolivia

La Paz, Bolivia.- La actual presidenta interina en Bolivia, Jeanine Áñez, reveló que se postularía a la candidatura por la presidencia para las siguientes elecciones del 3 de mayo, con el partido del alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla.

Hasta el momento no se ha confirmado si Revilla seguirá a la candidata postulándose como vicepresidente.

He tomado la decisión de presentarme como candidata... No estaba en mis planes participar en estas elecciones. En las últimas semanas hemos preparado construir consensos y no los hemos conseguido", declaró Áñez.