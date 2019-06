Johnson arrasa en segunda votación; se perfila para primer ministro británico

Londres, Reino Unido.- El exalcalde de Londres Boris Johnson encabezó este martes la segunda votación del proceso de primarias para suceder a Theresa May como líder del Partido Conservador británico y primer ministro del Reino Unido, una carrera en la que continúan adelante cinco aspirantes.



Johnson recibió 126 votos de los diputados "tories", mientras que el segundo clasificado, el titular de Exteriores, Jeremy Hunt, sumó 46 y quedó en cambio eliminado el exministro del Brexit Dominic Raab al no recibir al menos el 10% de los apoyos.



Los parlamentarios conservadores elegirán esta semana en sucesivas votaciones, el miércoles y el jueves, a dos finalistas, que se someterán entonces a una elección por correo entre los cerca de 160 mil afiliados del Partido Conservador, un proceso cuyo resultado se conocerá a finales de julio.



Además de Johnson y Hunt, se mantienen como candidatos el ministro de Medioambiente, Michael Gove, que hoy sumó 41 votos, el responsable de Desarrollo Internacional, Rory Stewart, con 37, y el titular de Interior, Sajid Javid, con 33.



Stewart, el aspirante más moderado respecto al Brexit y el único que se opone a una ruptura no negociada con la Unión Europea (UE), superó las expectativas al pasar el corte de la segunda votación.



En la primera elección, la semana pasada, el ministro de Desarrollo Internacional había sido el menos respaldado de los candidatos que siguieron adelante, con 19 apoyos. El "tory" que se imponga en las primarias de la formación en el Gobierno heredará asimismo el cargo de primer ministro que dejará vacante May.



La líder conservadora anunció su intención de dimitir a finales de mayo, después de que el Parlamento rechazara en tres ocasiones el acuerdo del Brexit que había negociado con Bruselas.



Johnson, el favorito para ser el próximo jefe del Ejecutivo, asegura que si llega a ocupar el despacho del número 10 de Downing Street hará que el Reino Unido abandone la UE el 31 de octubre, la fecha límite para ratificar un pacto, aunque no se hayan aprobado unos términos de salida.

Esta nota incluye información de: EFE