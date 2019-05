Josh Hader, el joven que sufrió un derrame cerebral tras tronarse el cuello

Oklahoma, EU.- Un joven se estiró para tronarse el cuello sin considerar que sería una terrible decisión pues como consecuencia sufrió un derrame cerebral.

Josh Hader, ciudadano de Oklahoma, indicó que decidió tronarse el cuello pues sentía dolor pero por accidente se lo dislocó, debido a esto sintió adormecimiento en todo el lado izquierdo de su cuerpo y cuando intentaba ir a la cocina por una bolsa de hielo se dio cuenta que no podía caminar derecho.

Se trasladó hasta el Hospital Mercy, en compañía de su suegro y fue ingresado al área de cuidados intensivos, donde estuvo internado por cuatro días.

Se le realizó el estudio arteriograma y se determinó que tenía un desgarro que comprometió a la arteria, causando un derrame cerebral.

El incidente ocurrió el pasado 14 de marzo y tras un proceso de rehabilitación, ya puede vivir de manera independiente.

Actualmente puedo caminar sin una andadera o bastón, pero me canso mucho más rápido que antes. Mi equilibrio aún no está del todo bien, pero no es terrible”.