Joven da a luz a bebé de cinco meses; el pequeño lucha por su vida en hospital

Des Moines, EU.- Una mujer llamada Ellonn Smartt, de 25 años de edad y originaria de Iowa, debía dar a luz el próximo mes de noviembre, sin embargo, su fuente se rompió el pasado 11 de julio, lo que en consecuencia dio paso a que tuvieran que practicarle una cesárea de emergencia a los cinco meses de gestación de su hijo.

El pequeño de solo 23 semanas que pesó 13 onzas (368 gramos) y mide casi tanto como la mano de su papá, se encuentra luchando por su vida en el hospital.

Luego de que se le rompiera la fuente, Ellonn fue llevada al hospital, donde los médicos le indicaron que debían proceder con la cesárea.

Ellos dijeron que iba a tener que dar a luz el siguiente día o en los siguientes dos días, y que había una gran posibilidad de que él no sobreviviera. Ese fue el momento en el que me derrumbé”, compartió Ellonn a Today, además de expresar que ella sabía que debía mantener la calma para que su bebé no sufriera daños.