Joven de 18 años muere al ser apuñalada por un interno de una prisión

Asunción, paraguaya.- Tras la muerte de una joven paraguaya de 18 años, asesinada luego de recibir 17 puñaladas dentro de prisión, el abogado de la familia informó que la víctima trató de defenderse.

De acuerdo a la autopsia, el cuerpo de la chica presentaba heridas de defensa, lo que revela que necesariamente se debió escuchar un forcejeo y los gritos de auxilio.

La Justicia ahora investiga por qué nadie fue a socorrer a la mujer de forma más rápida si se supone que se escuchó todo.

Marcelo Pinheiro, 'Piloto', narcotraficante de un grupo criminal brasileño, asesinó al la paraguaya cuando acudió a visitarlo a la Agrupación Especializada de Asunción, donde se encontraba recluido.

Tras practicarle los primeros auxilios en el lugar de los hechos, la víctima fue trasladada al hospital del barrio Obrero de Asunción, donde finalmente falleció a causa de las heridas.

Horas después del hecho, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, expulsó a 'Piloto'. Dijo que recurrió a esa medida para no esperar el final del proceso de extradición a Brasil, donde tiene pendiente el cumplimiento de varias condenas.

He decido expulsarle del país. Paraguay no tiene que ser tierra de impunidad para nadie. Yo asumo el riesgo. No quería esperar más el proceso de la Justicia. Nosotros tenemos esa atribución", declaró Abdo. Previamente, el mandatario había anunciado la expulsión de "Piloto" a través de las redes sociales.